شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: بعد يومين بنضحك على اللي لبسوا صيفي.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد خبير الطقس والأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، أن درجات الحرارة ستنخفض من جديد.

وقال الدكتور خالد الزعاق: “بعد يومين بنضحك على اللي لبسوا صيفي لأن البرد بيرجع وبتدبلون الثياب الشتوية”.

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ، نجران، القصيم، الرياض، الشرقية، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك، الجوف، حائل، الحدود الشمالية.