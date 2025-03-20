شكرا لمتابعة خبر عن سفر الدغيلبي: المملكة بلد 10 ملايين شاعر وأكثر .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد شاعر المحاورة سفر الدغيلبي أن المملكة تزخر بالشعراء، مشيرًا إلى أنها تفوق موريتانيا، التي تُعرف ببلد المليون شاعر.

وقال الدغيبلي خلال استضافته عبر برنامج “الليوان” المُذاع عبر قناة «روتانا خليجة»: “السعودية أمنا ووطنا، وإذا كانت موريتانيا بلد المليون شاعر، فإن المملكة بلد الـ10 ملايين شاعر وأكثر، وأنا متأكد من ذلك” .

كما أضاف أن شعراء المحاورة يقومون بجولات ميدانية في مختلف أنحاء الخليج وأحيانًا في الوطن العربي، حيث يلاحظون انتشار محبي الشعر والمتذوقين له في كل مناسبة ومجلس ومطار، مؤكدًا أن العرب فعلًا أمة شاعرة.

وعن العلاقة بين الشعر والفلسفة، أوضح الدغيلبي: “الشعر فلسفة من حيث توجهه، لأنك ترى الأشياء برؤيتك الخاصة، وإذا لم يكن لدى الشاعر فلسفة ورؤية خاصة به، فلن ينجح، لذلك، المقلد لا ينجح، والركيك لا ينجح، لا بد أن تكون صاحب رؤية” .