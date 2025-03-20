شكرا لمتابعة خبر عن مستشار الموارد البشرية: الحد الأعلى لاحتساب الراتب التقاعدي 40 ألف ريال. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال الدكتور خليل الذيابي، مستشار الموارد البشرية، إن القطاع الخاص وضع حدًا أدنى للرواتب، وهناك قطاعات حكومية لها سلالم وظيفية، وقطاعات شبه حكومية لها لوائح وسلالم رواتب مستقلة.

وأضاف الذيابي خلال لقائه المذاع على قناة العربية أن هناك رواتب عالية لبعض التخصصات النادرة مثل الأمن السيبراني دون الحاجة لخبرة سابقة، نظرًا لخضوع تلك التخصصات لمبدأ العرض والطلب.

وتابع المستشار : “برنامج استقطاب الكفاءات المتميزة في القطاع الحكومي وشبه الحكومي كان موجودًا، ولكن قبل سنتين أصبح مقننًا لسد بعض الثغرات السابقة وأعيد النظر فيه بقرار من مجلس الوزراء”.

ونوّه المستشار بأن للشركات الحق في تحديد الرواتب التي ترغب بها، وأن الحد الأعلى لاحتساب الراتب التقاعدي في التأمينات الاجتماعية هو 40 ألف ريال.