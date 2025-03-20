شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار أحمر.. أمطار غزيرة على مكة المكرمة والمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - نبهفي تقريره عن(بالإنذار الأحمر) من أمطار غزيرة على مكة المكرمة والمدينة المنورة اليوم الخميس.وتستمر الظاهرة حتى الساعة 1 بعد الظهر على مكة المكرمة، وحتى الساعة 9 مساء على المدينة المنورة.ويشمل التنبيه في مكة المكرمة الليث وجدة والشعيبة والطائف والعاصمة المقدسة والكامل والجموم وبحرة وخليص والخرمة والموية وتربة ورنية ورهاط ومدركة وهدى الشام.كما تشمل في المدينة المنورة المهد ووادي الفرع.ويصاحب الأمطار رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.يتوقعفي تقريره عنهطولعلى أجزاء من منطقة الرياض خلال صباح الباكر اليوم الخميسوتستمر الأمطار حتى الساعة 10 صباحًا على الحريق والخرج وحوطة بني تميم والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والأفلاج والسليل ووادي الدواسر وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومراتوتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وصواعق رعديةوتشهد الدوادمي والرين والقويعية وعفيف هطول أمطار متوسطة، حتى الساعة 10 من صباح اليوم الأربعاءويصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية وصواعق رعدية وتجمعات للمياهيتوقعفي تقريره عنهطولعلى أجزاء من المنطقة الشرقية خلال صباح الباكر اليوم الخميسوتستمر الأمطار حتى الساعة 10 صباحًا على حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العلياوتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وصواعق رعدية، وتجمعات للمياهأمطار حتى الأحدبسبب، دعتإلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعييأتي ذلك لاستمرار هطولعلى معظم مناطق المملكة، حتى الأحد المقبل