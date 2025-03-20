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شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار أحمر.. أمطار غزيرة على مكة المكرمة والمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس (بالإنذار الأحمر) من أمطار غزيرة على مكة المكرمة والمدينة المنورة اليوم الخميس.
وتستمر الظاهرة حتى الساعة 1 بعد الظهر على مكة المكرمة، وحتى الساعة 9 مساء على المدينة المنورة.
ويشمل التنبيه في مكة المكرمة الليث وجدة والشعيبة والطائف والعاصمة المقدسة والكامل والجموم وبحرة وخليص والخرمة والموية وتربة ورنية ورهاط ومدركة وهدى الشام.
كما تشمل في المدينة المنورة المهد ووادي الفرع.
ويصاحب الأمطار رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
وتستمر الأمطار حتى الساعة 10 صباحًا على الحريق والخرج وحوطة بني تميم والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والأفلاج والسليل ووادي الدواسر وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وصواعق رعدية.
وتشهد الدوادمي والرين والقويعية وعفيف هطول أمطار متوسطة، حتى الساعة 10 من صباح اليوم الأربعاء.
ويصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية وصواعق رعدية وتجمعات للمياه.
وتستمر الأمطار حتى الساعة 10 صباحًا على حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وصواعق رعدية، وتجمعات للمياه.
أمطار حتى الأحدبسبب الأمطار الرعدية، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.
يأتي ذلك لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، حتى الأحد المقبل.
وتستمر الظاهرة حتى الساعة 1 بعد الظهر على مكة المكرمة، وحتى الساعة 9 مساء على المدينة المنورة.
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كما تشمل في المدينة المنورة المهد ووادي الفرع.
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أمطار حتى الأحدبسبب الأمطار الرعدية، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.
يأتي ذلك لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، حتى الأحد المقبل.