اخبار السعوديه

الأماكن والمواعيد.. أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من الرياض

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

الأماكن والمواعيد.. أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من الرياض

شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة الرياض خلال صباح الباكر اليوم الخميس.
وتستمر الأمطار حتى الساعة 10 صباحًا على الحريق والخرج وحوطة بني تميم والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والأفلاج والسليل ووادي الدواسر وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وصواعق رعدية.

أمطار متوسطة

وتشهد الدوادمي والرين والقويعية وعفيف هطول أمطار متوسطة، حتى الساعة 10 من صباح اليوم الأربعاء.
ويصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية وصواعق رعدية وتجمعات للمياه.

طقس المنطقة الشرقية

يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هطول أمطار متوسطة على أجزاء من المنطقة الشرقية خلال صباح الباكر اليوم الخميس.
وتستمر الأمطار حتى الساعة 10 صباحًا على حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وصواعق رعدية، وتجمعات للمياه.

أمطار حتى الأحد

بسبب الأمطار الرعدية، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

يأتي ذلك لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، حتى الأحد المقبل.

أمطار مكة المكرمة

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، لتشمل العاصمة المقدسة والجموم والكامل وبحرة وخليص والليث والقنفذة والطائف وميسان وأضم والعرضيات ورنية وتربة والمويه والخرمة، وخفيفة إلى متوسطة لتشمل جدة ورابغ.
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا