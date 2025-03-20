شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة الرياض خلال صباح الباكر اليوم الخميس.
وتستمر الأمطار حتى الساعة 10 صباحًا على الحريق والخرج وحوطة بني تميم والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والأفلاج والسليل ووادي الدواسر وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وصواعق رعدية.
ويصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية وصواعق رعدية وتجمعات للمياه.
وتستمر الأمطار حتى الساعة 10 صباحًا على حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وصواعق رعدية، وتجمعات للمياه.
يأتي ذلك لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، حتى الأحد المقبل.
وتستمر الأمطار حتى الساعة 10 صباحًا على الحريق والخرج وحوطة بني تميم والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والأفلاج والسليل ووادي الدواسر وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وصواعق رعدية.
أمطار متوسطةوتشهد الدوادمي والرين والقويعية وعفيف هطول أمطار متوسطة، حتى الساعة 10 من صباح اليوم الأربعاء.
ويصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية وصواعق رعدية وتجمعات للمياه.
طقس المنطقة الشرقيةيتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هطول أمطار متوسطة على أجزاء من المنطقة الشرقية خلال صباح الباكر اليوم الخميس.
وتستمر الأمطار حتى الساعة 10 صباحًا على حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وصواعق رعدية، وتجمعات للمياه.
أمطار حتى الأحدبسبب الأمطار الرعدية، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.
يأتي ذلك لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، حتى الأحد المقبل.