شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

أمطار خفيفة إلى متوسطة

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أمطار متوسطة

طقس المنطقة الشرقية

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

أمطار متوسطة

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أمطار حتى الأحد

الأمطار الرعدية

المديرية العامة للدفاع المدني

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الأمطار الرعدية

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أمطار مكة المكرمة

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الدمام - شريف احمد - نبهفي تقريره عنمنعلى أجزاء من منطقة الرياض خلال صباح الباكر اليوم الخميسوتستمر الأمطار حتى الساعة 10 صباحًا على الحريق والخرج وحوطة بني تميم والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والأفلاج والسليل ووادي الدواسر وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وصواعق رعديةوتشهد الدوادمي والرين والقويعية وعفيف هطول أمطار متوسطة، حتى الساعة 10 من صباح اليوم الأربعاء.ويصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية وصواعق رعدية وتجمعات للمياه.يتوقعفي تقريره عنهطولعلى أجزاء من المنطقة الشرقية خلال صباح الباكر اليوم الخميسوتستمر الأمطار حتى الساعة 10 صباحًا على حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العلياوتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وصواعق رعدية، وتجمعات للمياهبسبب، دعتإلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعييأتي ذلك لاستمرار هطولعلى معظم مناطق المملكة، حتى الأحد المقبلوأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، لتشمل العاصمة المقدسة والجموم والكامل وبحرة وخليص والليث والقنفذة والطائف وميسان وأضم والعرضيات ورنية وتربة والمويه والخرمة، وخفيفة إلى متوسطة لتشمل جدة ورابغ