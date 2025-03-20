شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة وباكستان.. شراكة استراتيجية تمتد لأكثر من 70 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تربط المملكة بجمهورية باكستان الإسلامية علاقات تاريخية وثيقة تمتد إلى أكثر من 70 عامًا، تطورت خلالها إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية"، بدعم من قيادتي البلدين.

ويحرص البلدان على تطوير التعاون بينهما في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة.

وأبدى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إعجابه بمنجزات سمو ولي العهد -حفظه الله- خلال الأعوام الثمان الماضية، والتحول الذي قاده -أيده الله- والذي نقل المملكة بشكل نوعي وأسهم في رقيها وتطورها في مختلف المجالات.

وعزا ذلك إلى القيادة الديناميكية والحكيمة لسموه -حفظه الله- فضلًا عن رؤية 2030 والتي عدّها نموذجًا يُحتذى به على المستوى الدولي.

تعزيز العلاقات الثنائية وتوثيقها

أسهمت الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين على مدى العقود الماضية في تعزيز العلاقات الثنائية وتوثيقها، ودشنت زيارة سمو ولي العهد –حفظه الله- في فبراير 2019، مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين، إذ أُعلن خلالها إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الباكستاني، وتوقيع اتفاقيات تجاوزت قيمة فرصها الاستثمارية 20 مليار دولار.



ويمثل تأسيس مجلس التنسيق الأعلى السعودي الباكستاني نقطة تحول في مسيرة العلاقات السعودية الباكستانية، إذ أسهم في تعزيزها وتطويرها، وإدخال مبادرات التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري والأمني والعسكري بين البلدين، في إطار العمل التكاملي وفق آليات حوكمة فعالة، بما يحقق تطلعاتهما إلى بناء شراكة استراتيجية.

احترام قيادة المملكة

وتحظى قيادة المملكة باحترام وتقدير كبيرين لدى جميع الأوساط السياسة والشعبية الباكستانية، انطلاقًا من الروابط والأسس المتينة للعلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، والدور القيادي للمملكة في العالم الإسلامي، ودعمها المستمر لجمهورية باكستان الإسلامية منذ استقلالها.

إضافة إلى ما تقدمه من خدمات لضيوف الرحمن وزوار الحرمين الشريفين.



ويعمل البلدان على دعم الجهود الدولية الرامية لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية الحالية في غزة وتخفيف تداعياتها الإنسانية، ويؤكدان ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته والضغط لوقف الأعمال العدائية الإسرائيلية في قطاع غزة، والالتزام بالقانون الدولي، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

دعم المملكة للاقتصاد الباكستاني

وتقدر جمهورية باكستان الإسلامية دعم المملكة الدائم للاقتصاد الباكستاني ويحرص البلدان على بحث فرص التعاون التي يتيحها برامج التحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة في ضوء رؤية 2030 والرغبة المتبادلة في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية.