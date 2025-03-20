شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث الأوضاع الإقليمية والدولية مع رئيس وزراء باكستان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- في مكتبه بقصر السلام بجدة الليلة، مع محمد شهباز شريف رئيس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية.
وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون الثنائي، وسبل تطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.
وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف المالكي.
فيما حضر من الجانب الباكستاني رئيس أركان الجيش الباكستاني الفريق أول سيد عاصم منير.
وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون الثنائي، وسبل تطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.
قائمة الحضورحضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني د. مساعد بن محمد العيبان.
وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف المالكي.
فيما حضر من الجانب الباكستاني رئيس أركان الجيش الباكستاني الفريق أول سيد عاصم منير.