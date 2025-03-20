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ولي العهد يبحث الأوضاع الإقليمية والدولية مع رئيس وزراء باكستان

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واس - جدة 0 تبليغ

ولي العهد يبحث الأوضاع الإقليمية والدولية مع رئيس وزراء باكستان

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الدمام - شريف احمد - اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- في مكتبه بقصر السلام بجدة الليلة، مع محمد شهباز شريف رئيس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية.
وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون الثنائي، وسبل تطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

قائمة الحضور

حضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني د. مساعد بن محمد العيبان.
وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف المالكي.
فيما حضر من الجانب الباكستاني رئيس أركان الجيش الباكستاني الفريق أول سيد عاصم منير.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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