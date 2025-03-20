شكرا لقرائتكم خبر "التكامل بين الثقافة المالية والتنمية الاقتصادية" محور جلسة حوارية في مركاز البلد الأمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد مركاز البلد الأمين جلسة نقاشية بعنوان "التكامل بين الثقافة المالية والتنمية الاقتصادية"، بحضور نخبة من الاقتصاديين وصنّاع القرار، لمناقشة أهمية تعزيز الثقافة المالية في دعم التنمية الاقتصادية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

استهل الجلسة الأستاذ عبد العزيز الناصر، مدير مركز التواصل والمعرفة المالية، متحدثًا عن دور المركز في رفع الوعي المالي، مشيرًا إلى أن "متمم" يعد إحدى مبادرات وزارة المالية التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا ببرنامج تطوير القطاع المالي، من خلال تعزيز المعرفة المالية، وتمكين الابتكار، وتعزيز التواصل مع المجتمع. كما استعرض أبرز برامج المركز، ومن بينها "ديوانية المعرفة"، "لقاءات متمم"، و"بودكاست متمم"، إضافةً إلى مبادراته في تمكين روّاد الأعمال عبر نشر الوعي بالشمول المالي والتقنية المالية.

من جانبه، تناول المحلل الاقتصادي والمالي الأستاذ حسين الرقيب التطورات التي شهدها الاقتصاد السعودي، مؤكدًا أن المملكة اليوم في مصاف الدول العظمى في التصنيف الائتماني، ومشددًا على أن تحقيق الحرية المالية يتطلب إدارةً حكيمةً للإنفاق.

أما الدكتور سالم باشميل، مستشار الوعي المالي، فقد أشار إلى دور سلوك الأقران في تشكيل العادات المالية للأفراد، مؤكدًا ضرورة إدراك النفقات قبل الإيرادات لتحقيق الاستدامة المالية.

وفي ختام الجلسة، أكد الأستاذ عبد العزيز الناصر أهمية وجود منصات تثري المعرفة المالية لدى المجتمع، مشيدًا بدور مركاز البلد الأمين في استضافة مثل هذه الحوارات البنّاءة، ومؤكدًا تطلّعه إلى المشاركة في نسخ قادمة من المركاز.

تأتي هذه الجلسة ضمن فعاليات الأمسيات الرمضانية التي يحتضنها مركاز البلد الأمين، والتي تسعى إلى تعزيز الحوار والتواصل بين الخبراء والمجتمع، وتسليط الضوء على القضايا الاقتصادية والتنموية المحورية في مسيرة التحوّل الوطني.