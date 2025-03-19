شكرا لمتابعة خبر عن إجراءات مكثفة لتعزيز الجهود الأمنية والمرورية في العاصمة المقدسة والمدينة المنورة. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف عادل المطيري، العقيد في القوات الخاصة لأمن الطرق، عن مجموعة من الإجراءات والخطط لتكثيف الجهود الأمنية والمرورية و التعامل مع الكثافة المرورية في حركة السير نحو العاصمة المقدسة والمدينة المنورة.

وقال المطيري خلال حديثه لقناة الإخبارية: “هناك نقاط ضبط مفاجئة ونقاط تحكم، بالإضافة إلى نقاط تمركز على كافة الطرق الرئيسية المؤدية إلى العاصمة المقدسة وكذلك المدينة المنورة ” .

وتابع المطيري: “تختلف نقاط التحكم في المهام، ولكن بشكل عام، الهدف الرئيسي منها ضبط مستوى السرعات على الطرق بالإضافة إلى التحقق من المركبات والجوانب الأمنية، وسرعة الانتقال فيما يتعلق بنقاط التمركز وسرعة الاستجابة للبلاغات والحالات الطارئة”.

وأكد المطيري أن تعزيز الإجراءات يهدف إلى ضمان السلامة المرورية وتسريع عملية العبور في مراكز الضبط الأمني، مما يساهم في تسهيل وصول المعتمرين والمصلين إلى مكة المكرمة بسلاسة وأمان.