شكرا لمتابعة خبر عن إيقاف الحجوزات اليدوية لعربات القولف الكهربائية بالمسجد الحرام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت إمارة منطقة مكة المكرمة أنه سيتم إيقاف العمل على الحجوزات اليدوية في المسجد الحرام والاعتماد على الحجوزات الإلكترونية لعربات “الجولف” عبر منصة التنقل الموحدة، وذلك اعتبارًا من 20 رمضان.

وأضافت أنه يفضل لكبار السن فوق 65 عاما الحجز إلكترونيًا، وفي حال تعذر ذلك يمكنهم الاستفادة من نقاط الخدمة في المسجد الحرام.

وأكدت أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمكنهم التوجه مباشرة إلى نقاط خدمة الجولف مجانا مع مرافق دون الحاجة للحجز الإلكتروني.

كما شددت على ضرورة الالتزام بالحضور في الموعد المحدد مع إحضار التذكرة والهوية، مشيرة إلى أن مواقع العربات هي جسر أجياد باب 3 أمام فندق الصفوة الدور الأول الميزانين، وسلالم أجياد باب 2 بجوار باب الملك عبد العزيز « رقم 1 » الدور الأول والثاني الميزانين، ومدخل جسر الشبيكة بجوار فندق دار التوحيد.