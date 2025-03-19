شكرا لمتابعة خبر عن الهلال الأحمر ينقذ معتمرًا عراقيًا بعد توقف قلبه في المسجد الحرام .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تمكنت فرق الهلال الأحمر، اليوم الأربعاء، من إنقاذ معتمر عراقي تعرض لتوقف مفاجئ في القلب أثناء وجوده في المسجد الحرام.

واستعرضت قناة «الإخبارية»، لحظة التدخل السريع لفرق الإسعاف، حيث أجرت إنعاشًا قلبيًا رئويًا للمعتمر قبل نقله إلى مستشفى الحرم، حيث استعاد نبضه بعد عدة محاولات طبية ناجحة.

ومن جانبه، أوضح ابن شقيقة المعتمر أن خاله كان يسير بجوارهم قبل أن يسقط بشكل مفاجئ، مشيدًا بسرعة استجابة فرق الإسعاف وجهودهم في إنقاذ حياته.