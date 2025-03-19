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الهلال الأحمر ينقذ معتمرًا عراقيًا بعد توقف قلبه في المسجد الحرام .. فيديو

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  • الهلال الأحمر ينقذ معتمرًا عراقيًا بعد توقف قلبه في المسجد الحرام .. فيديو 1/2
  • الهلال الأحمر ينقذ معتمرًا عراقيًا بعد توقف قلبه في المسجد الحرام .. فيديو 2/2

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الرياض - علي القحطاني - تمكنت فرق الهلال الأحمر، اليوم الأربعاء، من إنقاذ معتمر عراقي تعرض لتوقف مفاجئ في القلب أثناء وجوده في المسجد الحرام.

واستعرضت قناة «الإخبارية»، لحظة التدخل السريع لفرق الإسعاف، حيث أجرت إنعاشًا قلبيًا رئويًا للمعتمر قبل نقله إلى مستشفى الحرم، حيث استعاد نبضه بعد عدة محاولات طبية ناجحة.

ومن جانبه، أوضح ابن شقيقة المعتمر أن خاله كان يسير بجوارهم قبل أن يسقط بشكل مفاجئ، مشيدًا بسرعة استجابة فرق الإسعاف وجهودهم في إنقاذ حياته.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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