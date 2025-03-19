شكرا لمتابعة خبر عن استدعاء مقدم مسابقة مخالفة في نجران وإحالة القائمين للتحقيق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام مساء اليوم، عن استدعاء مقدم إحدى المسابقات التي أُقيمت في أحد الأسواق التجارية بمدينة نجران، بعد رصد ممارسات منافية للقيم واحترام الذات الإنسانية.

وأوضحت الهيئة في بيان رسمي لها نشرته عبر حسابها بمنصة «إكس»، أن مقدم المسابقة خالف الفقرة السادسة من المادة الخامسة لنظام الإعلام المرئي والمسموع، ما استدعى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

كما أكدت الهيئة إحالة القائمين على المسابقة إلى جهة الاختصاص في وزارة التجارة، في إطار حرصها على ضبط المحتوى الإعلامي والالتزام بالأنظمة والضوابط المعمول بها.

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