شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يكرس رمضان لخدمة ضيوف الرحمن منذ 25 عامًا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - اختار المواطن أحمد ناجي، المشرف الميداني على إحدى مواقع إفطار الصائمين في الحرم المكي، أن يقضي شهر رمضان في خدمة ضيوف الرحمن، متخليًا عن الإفطار مع عائلته منذ أكثر من 25 عامًا، إيمانًا منه بعظمة هذا العمل .

وقال ناجي خلال حديثه مع قناة «العربية السعودية»: “إحنا في إفطار الصائم هذا من 30 سنة، من أيام ما كنا صغار ونفطر الصائمين، والحمد لله صار إفطار الصائم هو الأولوية الأولى لنا، الآن أنا مشرف ميداني للموقع، وأشعر بروحانية كبيرة لما أشوف جنسيات مختلفة” .

وأشار إلى حرصه على إشراك ابنه في هذا العمل منذ أن كان في المرحلة المتوسطة، ليغرس فيه قيمة خدمة ضيوف الرحمن، مؤكدًا أن هذا شرف يسعى إليه الكثيرون.

كما أضاف: “آخذ إجازة دائمًا في رمضان وأتفرغ لإفطار الصائمين، في موقف وقت كورونا ما أنساه، كنا نوزع الوجبات، وجاء شخص أخذ وجبة ودعا لي دعاءً ما زلت أذكره، ورأيت أثره في بيتي وأهلي، ما أذكر أني فكرت في البيت في رمضان، دائمًا أفطر في الحرم منذ أكثر من 25 سنة” .