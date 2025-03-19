شكرا لمتابعة خبر عن ماجد الحقيل: نحن في بلد الجود لا نستغرب العطاء من أهله ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أشاد وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، بكرم أهالي المملكة وجودهم الذي ظهر في كم تبرعاتهم خلال شهر رمضان المبارك.

وقال الحقيل في لقاء مع قناة الإخبارية: “نحن في بلد الجود لا نستغرب الجود من أهله، لذلك ما حصل هو تأكيد لمشاركة أبناء وبنات المملكة في كل محفل فيه جود سواء كان معنا أو في منصة إحسان، أو المنصات المختلفة”.

وتابع: “في جميع المنصات نجد أرقام كبيرة ونسعد بهذه الأرقام الجيدة، وهذه البنية صعد عليها ثقة الناس بمؤسسة سكن التي كل عام تسلم مساكن وتصلح لمستحقيها”.

وأضاف: “وهذه وثق المتبرعين أن يكون جود أحد المجالات في مجال المساهمات، ولا شك أن إعلان سمو ولي العهد في أول يوم كان شعلة جعلتها منبر لهذا الطريق”.