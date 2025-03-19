3 مواعيد لزيارة الروضة الشريفة

تنظيم وترتيب
بيّنت الوكالة أن مواعيد الزيارة للرجال تبدأ من الساعة 11:20 صباحًا وحتى الساعة 8 مساءً، وفي الفترة الثانية من الساعة 11 مساءً وحتى الساعة 12صباحًا، وفي الفترة الثالثة من الساعة 2 صباحًا وحتى الساعة 5 صباحًا. كما حددت الوكالة موعد الزيارة للنساء من الساعة 6 صباحًا وحتى الساعة 11 صباحًا.
وتحرص الوكالة المساعدة للتفويج وإدارة الحشود على تنظيم وترتيب آلية الزيارة والصلاة في الروضة الشريفة بعد الحجز المسبق للصلاة بالروضة الشريفة عبر تطبيق «نسك».
خدمة الزوار
تأتي هذه الجهود حرصًا من الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على الزوار والمصلين للصلاة في الروضة الشريفة، والسلام على رسول الله، عليه الصلاة والسلام، وصاحبيه رضي الله عنهما، وذلك وفق تطلعات ولاة الأمر، بما يسهم في خدمة الزوار والمصلين بالمسجد النبوي.
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