المركز الوطني للتفتيش والرقابة و"مكاتفة" يوقعان مذكرة تفاهم لإشراك القطاع الخاص

وقّع المركز الوطني للتفتيش والرقابة، الذي يهدف إلى رفع كفاءة أعمال التفتيش والرقابة لدى الجهات الحكومية وتحسين معدلات امتثال القطاع الخاص، مذكرة تفاهم مع شركة مكاتفة لتعزيز التعاون المشترك وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص ورفع معدلات الامتثال للتشريعات ذات الصلة بمهام المركز.

ومثل الجانبين صاحب السمو الأمير وليد بن ناصر بن فرحان الرئيس التنفيذي للشركة، والرئيس التنفيذي للمركز عبدالله بن عبدالمحسن العبدالكريم.

وتهدف المذكرة إلى بحث سبل التعاون في عدة مجالات بما في ذلك تعريف القطاع الخاص بأدوار ومسؤوليات المركز، وتأهيل الشركات الرقابية، وتقديم المبادرات التي تسهم في تعزيز امتثال القطاع الخاص للتشريعات الرقابية، ونشر سياسات ولوائح وأدلة المركز على المنصات التفاعلية للشركة، وتبادل المعلومات والبيانات وأفضل الممارسات في مجال أعمال المركز ومكاتفة.

ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار حرص المركز الوطني للتفتيش والرقابة على إشراك القطاع الخاص والمنشآت التجارية وأصحاب الأعمال بما يتماشى مع جهوده في تطوير آليات وإجراءات التفتيش والرقابة لرفع كفاءة الأعمال الرقابية وتحسين معدلات امتثال المنشآت التجارية للأنظمة واللوائح.

يذكر أن المركز الوطني للتفتيش والرقابة أُنشئ بقرار من مجلس الوزراء بتاريخ 2 / 4 / 1445هـ لتنسيق جهود أعمال التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية، ووضع خطط وبرامج لتطوير آليات التفتيش والرقابة والإجراءات التي تضمن الشفافية والنزاهة في أعمال الرقابة والتفتيش، كما يهدف المركز إلى تقليل عبء تكرار الزيارات الرقابية على منشآت القطاع الخاص، ورفع معدلات الامتثال، والإسهام في تحسين بيئة الأعمال في المملكة، وتعزيز كفاءة أعمال التفتيش والرقابة بشكلٍ عام.