التأكيد على ضوابط الاعتكاف وتهيئة المساجد للعشر الأواخر

وحثت منسوبي المساجد من الأئمة والمؤذنين على ضرورة الانتظام التام في عملهم، خاصة في هذه العشر المباركة، مؤكدةً الالتزام والعمل بضوابط الاعتكاف في المساجد والجوامع التي حددتها سابقًا، ونصت على أن يكون الإمام مسؤولًا عن الإذن للمعتكفين، والتحقق من عدم وجود أي مخالفات منهم، ومعرفة بياناتهم، إلى جانب تهيئة أماكن الاعتكاف للراغبين في أداء هذه السنة.
وكلّفت وزارة الشؤون الإسلامية نحو 6000 مراقب ومراقبة للعمل على مدار الساعة للقيام بالجولات الميدانية لمتابعة تطبيق جميع التعليمات الصادرة لمنسوبيها، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، داعية المواطنين والمقيمين في حال رصد أي تقصير في مستوى الخدمات المقدمة لبيوت الله أو مخالفة التعليمات الصادرة بشأن تنظيم المساجد خلال شهر رمضان المبارك، إلى التواصل المباشر عبر مركز الاتصال الموحد 1933، أو زيارة فروعها في المناطق.
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