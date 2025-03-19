أسفرت الحملات الميدانية لإدارات المرور لضبط الدراجات الآلية المخالفة بمختلف المناطق عن انخفاض المخالفات المضبوطة 11% خلال الأسبوع الثاني من الشهر الحالي، إذ ضبطت إدارات المرور في الفترة من 9 إلى 15 مارس الجاري 5387 دراجة مخالفة، مقارنة بضبطيات الأسبوع الأول من 2 إلى 8 مارس، التي سجلت 6045 مخالفة، في وقت جاءت فيه 8 مناطق كأقل مناطق المملكة دراجات مخالفة، وتصدرتها منطقة حائل بمخالفتين مضبوطتين.

حائل الأقل

فاقت الدراجات الآلية المخالفة المضبوطة في منطقة الرياض 14 منطقة مجتمعة، ممثلة في: الجوف والقريات والباحة وتبوك والقصيم والحدود الشمالية ونجران وجازان وعسير والطائف وحائل والمدينة المنورة والشرقية ومكة المكرمة، بـ54%، وسجلت منطقة حائل أقل مناطق المملكة في الدراجات الآلية المخالفة بمخالفتين للدراجات الآلية بـ0.03%، لتكون أقل مناطق المملكة في مخالفات الدراجات الآلية، وحلت الجوف ثانيا بـ6 دراجات آلية مخالفة بـ0.11%، وتساوت القريات والحدود الشمالية ثالثا، بإجمالي 7 دراجات آلية مخالفة بـ0.12% لكل منهما، ونجران رابعا بـ10 دراجات آلية مخالفة بـ0.18%، والباحة خامسا بـ23 مخالفة بـ0.42%، وتبوك سادسا بـ28 مخالفة بـ0.51%، والقصيم سابعا بـ32 مخالفة بـ1%.

8 مناطق

بلغ إجمالي الدراجات الآلية المخالفة في منطقة الرياض 2893 دراجة بـ54%، وحلت جدة ثانيًا، بإجمالي 1347 دراجة بـ25%، ومكة المكرمة ثالثًا، بإجمالي 391 دراجة بـ7%، والشرقية رابعًا، بـ279 دراجة مخالفة بـ5%، والطائف خامسًا، بإجمالي 133 دراجة بـ2%، وعسير سادسًا، بإجمالي 82 دراجة آلية مخالفة بـ1.52%، والمدينة المنورة سابعًا، بإجمالي 76 دراجة بـ1.41%، وجازان ثامنًا، بإجمالي 71 دراجة آلية مخالفة بـ1.32%.

ضبطيات ومخالفات

%11 انخفاض ضبطيات الدراجات المخالفة

5387 دراجة آلية مخالفة في أسبوع

حائل أقل المناطق دراجات آلية مخالفة

%54 من الدراجات المخالفة بالرياض

نجران أقل مناطق الجنوب دراجات آلية مخالفة