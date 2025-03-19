حائل الأقل
فاقت الدراجات الآلية المخالفة المضبوطة في منطقة الرياض 14 منطقة مجتمعة، ممثلة في: الجوف والقريات والباحة وتبوك والقصيم والحدود الشمالية ونجران وجازان وعسير والطائف وحائل والمدينة المنورة والشرقية ومكة المكرمة، بـ54%، وسجلت منطقة حائل أقل مناطق المملكة في الدراجات الآلية المخالفة بمخالفتين للدراجات الآلية بـ0.03%، لتكون أقل مناطق المملكة في مخالفات الدراجات الآلية، وحلت الجوف ثانيا بـ6 دراجات آلية مخالفة بـ0.11%، وتساوت القريات والحدود الشمالية ثالثا، بإجمالي 7 دراجات آلية مخالفة بـ0.12% لكل منهما، ونجران رابعا بـ10 دراجات آلية مخالفة بـ0.18%، والباحة خامسا بـ23 مخالفة بـ0.42%، وتبوك سادسا بـ28 مخالفة بـ0.51%، والقصيم سابعا بـ32 مخالفة بـ1%.
8 مناطق
بلغ إجمالي الدراجات الآلية المخالفة في منطقة الرياض 2893 دراجة بـ54%، وحلت جدة ثانيًا، بإجمالي 1347 دراجة بـ25%، ومكة المكرمة ثالثًا، بإجمالي 391 دراجة بـ7%، والشرقية رابعًا، بـ279 دراجة مخالفة بـ5%، والطائف خامسًا، بإجمالي 133 دراجة بـ2%، وعسير سادسًا، بإجمالي 82 دراجة آلية مخالفة بـ1.52%، والمدينة المنورة سابعًا، بإجمالي 76 دراجة بـ1.41%، وجازان ثامنًا، بإجمالي 71 دراجة آلية مخالفة بـ1.32%.
ضبطيات ومخالفات
%11 انخفاض ضبطيات الدراجات المخالفة
5387 دراجة آلية مخالفة في أسبوع
حائل أقل المناطق دراجات آلية مخالفة
%54 من الدراجات المخالفة بالرياض
نجران أقل مناطق الجنوب دراجات آلية مخالفة
كانت هذه تفاصيل خبر 11% انخفاض ضبطيات الدراجات المخالفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.