شكرا لقرائتكم خبر عن السديس: نجاح خطة العشر الوسطى وتعزيز التجربة الرقمية في الحرمين والان نبدء بالتفاصيل

محتوى ديني ثري

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، نجاح الخطة الإثرائية للعشر الوسطى من شهر رمضان المبارك، بعد اكتمال تنفيذ خطة العشر الأوائل وفق الأهداف المرسومة.وأشار إلى أن الخطة ركزت على تهيئة بيئة تعبّدية متكاملة لزوار وقاصدي الحرمين الشريفين، مع تعزيز تجربة الضيف دينيًا عبر مبادرات نوعية تهدف إلى تحقيق أقصى استفادة روحانية خلال الشهر الفضيل.وفي هذا السياق، دعا السديس منسوبي رئاسة الشؤون الدينية إلى تكثيف الجهود ومواصلة تطوير التجربة الرقمية للحرمين، من خلال الاستفادة من التقنيات الحديثة والوسائل الإعلامية المعرفية، بما يسهم في تقديم محتوى ديني ثري وسهل الوصول، ويعكس الصورة المشرقة للمملكة وجهودها في خدمة الحرمين الشريفين.كما شدد على ضرورة بذل المزيد من الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للزوار والمعتمرين والمصلين، تماشياً مع تطلعات القيادة الرشيدة، ومواصلة العمل على إيصال رسالة الحرمين الشريفين إلى العالم بأسلوب يعزز القيم الإسلامية وفق النهج الوسطي المعتدل.