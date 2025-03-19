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شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار غزيرة وزخات من البرد على عسير والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - هطلت اليوم أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على منطقة عسير.
وشملت محافظتي خميس مشيط وبيشة ومركز الفرشة، وسالت على إثرها الأودية والشعاب.
وأهاب الدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.
وشملت محافظتي خميس مشيط وبيشة ومركز الفرشة، وسالت على إثرها الأودية والشعاب.
أمطار على مكة المكرمةكما نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة ( جدة - رابغ) تستمر حتى يوم غدٍ الخميس.
وأهاب الدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.