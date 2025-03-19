شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار غزيرة وزخات من البرد على عسير والان نبدء بالتفاصيل

أمطار على مكة المكرمة

الدمام - شريف احمد - هطلت اليوم أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على منطقة عسير.وشملت محافظتي خميس مشيط وبيشة ومركز الفرشة، وسالت على إثرها الأودية والشعاب.كما نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة ( جدة - رابغ) تستمر حتى يوم غدٍ الخميس.وأهاب الدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.