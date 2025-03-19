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طقس السعودية.. أمطار غزيرة وزخات من البرد على عسير

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واس - أبهـا/ جدة 0 تبليغ

  • طقس السعودية.. أمطار غزيرة وزخات من البرد على عسير 1/3
  • طقس السعودية.. أمطار غزيرة وزخات من البرد على عسير 2/3
  • طقس السعودية.. أمطار غزيرة وزخات من البرد على عسير 3/3

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الدمام - شريف احمد - هطلت اليوم أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على منطقة عسير.
وشملت محافظتي خميس مشيط وبيشة ومركز الفرشة، وسالت على إثرها الأودية والشعاب.
أمطار على منطقة عسير - أرشيفية
أمطار على عسير - أرشيفية

أمطار على مكة المكرمة

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة ( جدة - رابغ) تستمر حتى يوم غدٍ الخميس.
وأهاب الدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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