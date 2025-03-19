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نائب وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية مع رئيس وزراء إثيوبيا

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واس - أديس بابا 0 تبليغ

نائب وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية مع رئيس وزراء إثيوبيا

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الدمام - شريف احمد - استقبل رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية آبي أحمد علي، اليوم، نائب وزير الخارجية وليد بن عبدالكريم الخريجي، وذلك خلال زيارة رسمية لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.
وفي بداية الاستقبال، نقل نائب وزير الخارجية تحيات صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - لدولته.

العلاقات الثنائية

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وحضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية فهد الحميداني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان علي بن حسن جعفر.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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