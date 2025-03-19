شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية مع رئيس وزراء إثيوبيا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقبل رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية آبي أحمد علي، اليوم، نائب وزير الخارجية وليد بن عبدالكريم الخريجي، وذلك خلال زيارة رسمية لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.
وفي بداية الاستقبال، نقل نائب وزير الخارجية تحيات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - لدولته.
وحضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية فهد الحميداني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان علي بن حسن جعفر.
وفي بداية الاستقبال، نقل نائب وزير الخارجية تحيات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - لدولته.
العلاقات الثنائيةوجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وحضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية فهد الحميداني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان علي بن حسن جعفر.