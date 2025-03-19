شكرا لقرائتكم خبر عن مكة المكرمة.. وزير الموارد البشرية يسلم وحدات سكنية للأيتام والان نبدء بالتفاصيل

البرامج التنموية

برامج الإسكان التنموي

الدمام - شريف احمد - التقى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، ضمن زيارته لمنطقة مكة المكرمة، عددًا من مستفيدي الوزارة واطلع على المشاريع التنموية المخصصة لدعمهم وتمكينهم.وشهد توقيع عدد من الاتفاقيات التنموية وإطلاق الفرص التنموية التي تهدف إلى تعزيز التمكين الاجتماعي والاقتصادي للفئات المستفيدة.واستهل الزيارة بجولة تفقدية على الأجنحة المخصصة لعرض أعمال الأيتام والمستفيدين، واستمع إلى شرح حول المشاريع القائمة والجهود المبذولة لدعمهم من خلال البرامج التنموية والتمكينية، كما ناقش مع عدد من رواد الأعمال المستفيدين من برامج الوزارة سبل تطوير مشاريعهم والاستفادة من الفرص المتاحة.وشهد الراجحي حفل توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية بين الوزارة والجهات الداعمة؛ بهدف تعزيز التكامل بين القطاعات المختلفة لتمكين الفئات المستفيدة بالمنطقة ورفع مستوى مشاركتها التنموية، وشاهد الحضور عرضًا مرئيًا يستعرض إنجازات فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة لعام 2024.وفي إطار دعم الاستقرار السكني، سلّم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عددًا من الفتيات الأيتام مفاتيح وحدات سكنية، ضمن برامج الإسكان التنموي؛ بهدف توفير حياة كريمة وتعزيز جودة الحياة للفئات المستفيدة.واختتم زيارته بمشاركة وجبة الإفطار مع عدد من الأيتام والمستفيدين في لقاء يجسد قيم التكافل الاجتماعي، ويؤكد التزام الوزارة بمواصلة دعم المستفيدين وتمكينهم، تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030 في تعزيز التنمية المستدامة.