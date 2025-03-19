شكرا لقرائتكم خبر عن "الخريجي" يبحث التطورات في المنطقة مع وزير الخارجية الإثيوبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى نائب وزير الخارجية وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، وزير الخارجية الإثيوبي جيديون طيموثيوس، وذلك خلال زيارة رسمية لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة آخر التطورات الراهنة في المنطقة. التطورات الراهنة في المنطقة كما التقى نائب وزير الخارجية وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم الأربعاء، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإثيوبي ميسجانو أرجا، وذلك خلال زيارة رسمية لجمهورية إثيوبيا.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة آخر التطورات الراهنة في المنطقة.

وحضر اللقاءان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الدكتور فهد الحميداني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان علي بن حسن جعفر.