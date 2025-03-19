السعودية | “الشؤون الإسلامية” تنفذ برنامجي خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين في أوغندا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نفّذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمركز الثقافي السعودي في سفارة المملكة بجمهورية أوغندا أمس، برنامجي هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين في جمهورية أوغندا، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين محمد فالودة, وذلك بمقر السفارة بالعاصمة كامبالا.

وأوضح السفير فالوده أن كمية التمور تبلغ 5 أطنان، ويبلغ عدد المستفيدين من البرنامجين قرابة 18 ألف مستفيد, مقدمًا الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين على ما يقدمانه من خدمات جليلة لخدمة الإسلام والمسلمين.

يُذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية تنفذ برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور في 102 دولة، وتفطير الصائمين في 61 دولة خلال شهر رمضان لهذا العام التي تأتي اتساقًا لرسالة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، وتلمس حاجاتهم، وتعميق الصلات ورابط الأخوة والمحبة بهم في شهر الخير والعطاء.

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