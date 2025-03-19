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أكاديمية الإعلام السعودية تختتم أولى دوراتها ضمن مسار المناطق

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - اختتمت أكاديمية الإعلام السعودية دورة "التخطيط الإعلامي" ضمن مسار المناطق لعام 2025، بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز، التي أقيمت في منطقة مكة المكرمة على مدى ثلاثة أيام بمشاركة 28 متدربًا ومتدربة.
وتضمّنت دورة "التخطيط الإعلامي" عددًا من المحاور منها : تصميم الاستراتيجيات الإعلامية، وتحليل الرسالة الإعلامية والجمهور المستهدف، وكذلك الاستخدام الفعّال للأدوات الرقمية، ومن ثم قياس أثر الحملات الإعلامية، شمِلت الجانبين النظري والتطبيقي؛ لضمان تحقيق أقصى درجات الاستفادة للمشاركين.

الاستراتيجيات الإعلامية

وتسعى الأكاديمية - وهي إحدى الأذرع التدريبية لوزارة الإعلام - من خلال هذه الدورة, إلى تمكين الإعلاميين والمتخصصين في تصميم وتنفيذ الاستراتيجيات الإعلامية الفعالة، وفق أحدث المنهجيات المعتمدة، إلى جانب تحليل الجمهور، واختيار الوسائل الإعلامية المناسبة، وقياس الأداء الإعلامي؛ لضمان تحقيق الأثر المطلوب في ظل التحوّلات المتسارعة التي يشهدها قطاع الإعلام.
ويُعد "مسار المناطق" ضمن مبادرات الأكاديمية؛ لتأهيل الممارسين الإعلاميين في مختلف مناطق المملكة، من خلال إعداد برامج تدريبية متخصصة، تهدف إلى تطوير مهاراتهم وتعزيز دور الإعلام المحلي في إبراز الهوية الوطنية والتنوع الثقافي.

برامج تدريبية مبتكرة

يُذكر أن الأكاديمية تعمل على تأهيل الكفاءات الوطنية وتقديم برامج تدريبية مبتكرة، للإسهام في تحقيق مستهدفات وبرامج رؤية 2030 ودعم تطور القطاع الإعلامي في المملكة.
وتستعد الأكاديمية في نهاية شهر أبريل المقبل لإطلاق مسار جديد تحت عنوان "قادة الإعلام" بنسخته الأولى، بالتعاون مع أعرق وأشهر الجامعات والمؤسسات العالمية؛ لتدريب 40 إعلاميًا وتأهيلهم وفق أعلى المعايير، لإعداد نخبة من القادة الإعلاميين القادرين على الإسهام في تطوير قطاع الإعلام في المملكة.
وتستقبل الأكاديمية الراغبين في التسجيل وحضور دوراتها وبرامجها التدريبية عبر موقعها الإلكتروني.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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