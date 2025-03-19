شكرا لمتابعة خبر عن المسند: الموجة الدافئة تبلغ ذروتها اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم ، عبدالله ‌المسند، إن الموجة الدافئة تبلغ ذروتها اليوم متوقعا أن تبدأ درجات الحرارة في المناطق الشمالية بالانخفاض بشكل ملحوظ ولطيف لبضعة أيام بدءً من الغد.

وأضاف المسند أن بداية الموجة المعتدلة في المناطق الشمالية: من الليلة، بينما المناطق الوسطى، الشرقية، والغربية من يوم الجمعة تقريبًا، ونجران اعتبارًا من يوم الأحد.

وأكد أن ذروة الموجة المعتدلة في المنطقة الوسطى ستكون يومي الأحد والاثنين القادمين.