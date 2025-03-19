شكرا لمتابعة خبر عن العقيل: تزداد فرص الأمطار على معظم مناطق المملكة يوم الغد ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقع محلل الطقس في مركز الأرصاد عقيل العقيل، تزداد فرص الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة يوم غدا الخميس.

وقال العقيل، خلال لقاء على قناة الإخبارية: “مازالت المؤشرات تشير باستمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تشتد غزارتها اليوم وغدا الخميس ويوم الجمعة على مرتفعات وأجزاء من منطقة مكة المكرمة”.

وتابع: “نتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على طول سلسلة جبال السروات والمنحدرات الشرقية منها حيث محافظة بيشة والعقيق وشرق محافظة الطائف وكلما اتجهنا إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض، مع توقع هبوط حبات البرد بهذه المناطق”.

وأضاف: “تزداد غدا الخميس فرص هطول الأمطار على مكة المكرمة ومرتفعاتها الشرقية وتتأثر الأجزاء الساحلية من المنطقة، والمرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية من مرتفعات جازان حتى مرتفعات مكة المكرمة.

وأكمل: “تزداد كذلك فرص هطول الأمطار يوم غد الخميس على معظم الأجزاء الغربية من منطقة الرياض تمتد حتى الأجزاء الشمالية منها مرورا بمنطقة القصيم والمناطق الشمالية الشرقية في المملكة”.

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