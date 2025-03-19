شكرا لمتابعة خبر عن المسند: أمطار متوسطة إلى غزيرة متوقعة في مكة المكرمة وجدة غدًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقًا”، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند، عن الأمطار المتوقعة يوم غد الخميس.

‏وقال المسند عبر حسابه الرسمي على منصة إكس :” أن الأمطار قد تكون متوسطة إلى شبه غزيرة في منطقة ⁧‫مكة‬⁩ المكرمة وجدة”.

وكان الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، كشف اليوم الأربعاء، عن بداية الحالة الممطرة العاشرة.

وقال عبدالعزيز الحصيني، أنه “وفقاً للمراصد التوقعات: اليوم الأربعاء بداية الحالة الممطرة العاشرة 1446هـ على أجزاء من الغربية تمتد نواحي شمال غرب الوسطى وشمال الشرقية بأمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة وحبات برد غزيرة شرق المدينة”.

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