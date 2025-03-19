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شكرا لمتابعة خبر عن المسند: أمطار متوسطة إلى غزيرة متوقعة في مكة المكرمة وجدة غدًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقًا”، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند، عن الأمطار المتوقعة يوم غد الخميس.
وقال المسند عبر حسابه الرسمي على منصة إكس :” أن الأمطار قد تكون متوسطة إلى شبه غزيرة في منطقة مكة المكرمة وجدة”.
وكان الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، كشف اليوم الأربعاء، عن بداية الحالة الممطرة العاشرة.
وقال عبدالعزيز الحصيني، أنه “وفقاً للمراصد التوقعات: اليوم الأربعاء بداية الحالة الممطرة العاشرة 1446هـ على أجزاء من الغربية تمتد نواحي شمال غرب الوسطى وشمال الشرقية بأمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة وحبات برد غزيرة شرق المدينة”.
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