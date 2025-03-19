شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد زيارة الروضة الشريفة بالعشر الأواخر من رمضان والان نبدء بالتفاصيل



وتتطلب الزيارة حجز موعد مسبق عبر تطبيق نسك. مواعيد زيارة الروضة الشريفة الرجال: الفترة الأولى: من 11:20 صباحًا إلى 8 مساءً الفترة الثانية: من 11 مساءً إلى 12 صباحًا الفترة الثانية: من 2 صباحًا إلى 5 صباحًا النساء: من 6 صباحًا إلى 11 صباحًا

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ويُمكّن تطبيق "نسك" الراغبين في أداء العمرة والزيارة من طلب إصدار تصاريح للدخول للحرمين الشريفين لأداء العمرة والزيارة والصلوات وفق الطاقة الاستيعابية المعتمدة من الجهات المعنية. الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة العناية بشؤون الحرمين، مواعيد زيارة الروضة الشريفة خلال العشر الأواخر من رمضان.وتتطلب الزيارة حجز موعد مسبق عبر تطبيق نسك.وأوصت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين زوار الروضة الشريفة بالمسجد النبوي، بالمبادرة بإظهار الحجز للموظف لتسهيل الدخول للروضة الشريفة عند الوصول.ويُمكّن تطبيق "نسك" الراغبين في أداء العمرة والزيارة من طلب إصدار تصاريح للدخول للحرمين الشريفين لأداء العمرة والزيارة والصلوات وفق الطاقة الاستيعابية المعتمدة من الجهات المعنية.