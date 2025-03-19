شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. القبض على مقيم لترويجه مادة الحشيش المخدر والان نبدء بالتفاصيل

الإبلاغ عن المخالفات

الدمام - شريف احمد - قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمحافظة جدة على مقيم من الجنسية الإثيوبية لترويجه مادة الحشيش المخدر، وأوقف واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأحيل إلى جهة الاختصاص.وقبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطنين لترويجهما (26,143) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بمحافظة العيدابي، وأوقفا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وأُحيلا لجهة الاختصاص.وتمكنت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان، من القبض على مقيم من الجنسية اليمنية لنقله في مركبة يقودها (10) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين الصومالية والإثيوبية، وأوقفوا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم، وأحيل المخالفون لجهة الاختصاص، ونُقلوا إلى النيابة العامة.وأكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به. وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني ( Email: [email protected] )، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.