شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 9 مساءً.. أمطار متوسطة ورياح شديدة على منطقة جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة على منطقة جازان اليوم، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وجريان للسيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية.

وذلك على محافظات الحرث، والداير، والريث، والعيدابي، والعارضة، وفيفا، وهروب، والأجزاء المجاورة لها. وبيّن أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً. أمطار متوسطة كما حذر المركز، من هطول أمطار متوسطة على منطقة نجران، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

تشمل: مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمة. وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.