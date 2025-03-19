إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. وصول التوأم الطفيلي المصري محمد عبدالرحمن جمعة إلى الرياض

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ورفع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، خالص الشكر للقيادة الحكيمة - حفظها الله - على هذه اللفتة الكريمة والمبادرة الإنسانية النبيلة، التي تجسد حرصها ودعمها للبرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة ومد يد العون لمثل هذه الحالات الحرجة في جميع أنحاء العالم دون تمييز.
وعبّر والدا التوأم الطفيلي المصري عن شكرهما وامتنانهما لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - أيدهما الله -، وللبرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة، ولسفارة المملكة في مصر على ما وجدوه من عناية واهتمام، سائِلَّينَ الله أن يحفظ المملكة وقيادتها وأن يديم عليها الأمن والنماء والازدهار.
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