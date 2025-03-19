شكرا لمتابعة خبر عن طريقة إضافة تابعين أو عمالة المنزلية عبر أبشر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت تقارير، عن المتطلبات اللازمة لإضافة إضافة التابعين أو العمالة المنزلية؛ حيث يتم تسجيلهم خلال إنشاء الرحلة ويشترط: أن يكون التابع المواطن أقل من 21 سنة لديه تصريح سفر مسجل بالنظام.

ومن بين الشروط، أن يكون للعمالة المنزلية تأشيرة خروج وعودة صالحة، أن يكون التابع لديه جواز سفر (عادي) أو هوية وطنية سارية، ألا تقل صلاحية الجواز أو المنزلية للهوية عن (3) أشهر.

وأشارت إلى أنه يتم إضافة أفراد العائلة والعمالة المنزلية عند تسجيل الرحلة، وبعد إنشاء الرحلة يمكن إرسال دعوة انضمام لكل من لديه حساب في أبشر.