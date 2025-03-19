شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: أمطار غزيرة ورياح قوية قد تؤدي لجريان السيول وارتفاع الأمواج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أن عدداً من مناطق المملكة ستشهد أمطاراً رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

وأشار القحطاني أن هذه الأمطار ستكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، وذلك ابتداءً من يوم الخميس 20 مارس حتى السبت 22 مارس.

ومن المتوقع أن تصل سرعة الرياح الهابطة إلى 60 كم/ساعة، مع احتمال تساقط كثيف للبرد على المرتفعات، وارتفاع الأمواج على السواحل.

ويهيب المركز بالجميع توخي الحذر والاهتمام بمتابعة تقارير المركز وإنذاراته، واتباع تعليمات الجهات المعنية.

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