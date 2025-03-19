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الأرصاد: أمطار غزيرة ورياح قوية قد تؤدي لجريان السيول وارتفاع الأمواج

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الأرصاد: أمطار غزيرة ورياح قوية قد تؤدي لجريان السيول وارتفاع الأمواج

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الرياض - علي القحطاني - أعلن المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أن عدداً من مناطق المملكة ستشهد أمطاراً رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

وأشار القحطاني أن هذه الأمطار ستكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، وذلك ابتداءً من يوم الخميس 20 مارس حتى السبت 22 مارس.

ومن المتوقع أن تصل سرعة الرياح الهابطة إلى 60 كم/ساعة، مع احتمال تساقط كثيف للبرد على المرتفعات، وارتفاع الأمواج على السواحل.

ويهيب المركز بالجميع توخي الحذر والاهتمام بمتابعة تقارير المركز وإنذاراته، واتباع تعليمات الجهات المعنية.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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