شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: بداية الحالة الممطرة العاشرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، عن بداية الحالة الممطرة العاشرة.

وقال عبدالعزيز الحصيني، أنه “وفقاً للمراصد التوقعات: اليوم الأربعاء بداية الحالة الممطرة العاشرة 1446هـ على أجزاء من الغربية تمتد نواحي شمال غرب الوسطى وشمال الشرقية بأمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة وحبات برد غزيرة شرق المدينة”.

وأشار الحصيني، إلى وجود رياح من متوسطة لشبه قوية على الوسطى والشمالية الشرقية.