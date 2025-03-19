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شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تتحرى هلال عيد الفطر وسط ظروف فلكية استثنائية يوم 29 رمضان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تتحرى المملكة هلال عيد الفطر لعام 1446 هـ مساء يوم 29 رمضان، وذلك استجابةً لدعوة المحكمة العليا لجميع المسلمين بترائي الهلال وفق التوقيت الشرعي الممتد من غروب الشمس حتى غروب القمر خلف الأفق.
هذا العام، تتزامن نهاية دورة قمر رمضان مع كسوف شمسي جزئي، غير مرئي في السعودية، حيث تمثل لحظة الكسوف لحظة الاقتران بين القمر والشمس وبداية ولادة الهلال الجديد.
هذه الظروف تجعل رؤية الهلال مستحيلة فلكيًا، حتى باستخدام التلسكوبات وتقنيات التصوير الفلكي الفائقة، نظرًا لقربه الشديد من وهج الشمس بسبب حدوث الكسوف في اليوم ذاته.
وبين ملهم انه ورغم صعوبة الرؤية الفلكية، إلا أن شرطي الرؤية الشرعية—وهما ولادة الهلال قبل غروب الشمس ومكثه بعدها—سيتحققان، مما يجعل قبول شهادة الشهود ممكنًا وفقًا للمعايير الشرعية، وبناءً على ذلك، يُتوقع أن يتم الإعلان عن عيد الفطر يوم الأحد 30 مارس، في حال ثبوت رؤية الهلال وفق الشهادة الشرعية المعتمدة.
هذا العام، تتزامن نهاية دورة قمر رمضان مع كسوف شمسي جزئي، غير مرئي في السعودية، حيث تمثل لحظة الكسوف لحظة الاقتران بين القمر والشمس وبداية ولادة الهلال الجديد.
ميلاد الهلالوبحسب الباحث الفلكي ملهم محمد هندي من جامعة الملك عبدالعزيز، فإن الهلال سيولد في لحظة الاقتران عند الساعة 1:58 ظهرًا، وسيكون عمره عند غروب الشمس 4 ساعات ونصف، فيما سيرتفع عن الأفق بمقدار درجة واحدة فقط، ويغرب بعد الشمس بست دقائق.
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وبين ملهم انه ورغم صعوبة الرؤية الفلكية، إلا أن شرطي الرؤية الشرعية—وهما ولادة الهلال قبل غروب الشمس ومكثه بعدها—سيتحققان، مما يجعل قبول شهادة الشهود ممكنًا وفقًا للمعايير الشرعية، وبناءً على ذلك، يُتوقع أن يتم الإعلان عن عيد الفطر يوم الأحد 30 مارس، في حال ثبوت رؤية الهلال وفق الشهادة الشرعية المعتمدة.