شكرا لقرائتكم خبر عن السديس: خطة متكاملة لاستضافة 10 آلاف معتكف في الحرمين الشريفين والان نبدء بالتفاصيل

50 درسًا عن أحكام الاعتكاف

الاعتكاف يبدأ الخميس

الدمام - شريف احمد - تكثف رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي جهودها لاستقبال 10 آلاف معتكف ومعتكفة خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، عبر خطة متكاملة تهدف إلى توفير بيئة روحانية تساعدهم على التفرغ للعبادة، وتعزز من تجربتهم الإيمانية، اقتداءً بسنة النبي -صلى الله عليه وسلم-.وأكد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ د. عبد الرحمن السديس، ضرورة توفير بيئة مناسبة تعين المعتكفين على الخشوع والتقرب إلى الله، مشددًا على أهمية التفرغ الكامل للعبادة، وإخلاص النية، والابتعاد عن كل ما يشغل القلب عن الذكر والطاعة.وأوضح أن الاعتكاف من العبادات العظيمة التي ينبغي إعطاؤها حقها من التبتل والخشوع، وعدم الانشغال بأي أمور أخرى قد تصرف عن تحقيق مقاصدها.ووجه الشيخ السديس الوكالات المتخصصة في الرئاسة بضرورة تكثيف الجهود التوعوية والإرشادية، من خلال تقديم أكثر من 50 درسًا علميًا عن أحكام الاعتكاف وآدابه.إلى جانب تنظيم حلقات قرآنية تساعد المعتكفين على تصحيح التلاوة والتدبر في آيات القرآن الكريم، مع تقديم توجيهات عملية عن كيفية استغلال أوقات الاعتكاف في الطاعة والعبادة.وعززت الرئاسة المواقع المخصصة للاعتكاف في المسجد الحرام والمسجد النبوي بمجموعة من الخدمات المتكاملة التي تضمن راحة المعتكفين، وتساعدهم على تحقيق مقاصد الاعتكاف الشرعية، مع الالتزام بالتنظيمات التي تضمن توفير أجواء من السكينة والخشوع.ومن المقرر أن يبدأ الاعتكاف رسميًا اعتبارًا من مساء الخميس، ليلة 21 رمضان، إذ تستعد الرئاسة لاستقبال المعتكفين وفق آلية منظمة، تضمن الالتزام بآداب الاعتكاف والاستفادة القصوى من هذه الأيام المباركة، وسط منظومة متكاملة من الخدمات الإثرائية التي ترتقي بتجربة المعتكفين في أقدس بقاع الأرض.