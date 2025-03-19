السعودية | محافظ الخرج يضع حجر الأساس لمقر جمعية الهياثم الخيرية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج أمس الثلاثاء، حفل جمعية الهياثم الخيرية بمناسبة وضع حجر الأساس لمقر الجمعية الجديد، وتدشين العديد من المشاريع الخيرية، بحضور مديري الجهات الحكومية وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها كلمة رئيس مجلس إدارة الجمعية مدوخ القحطاني, الذي عبّر عن شكره وتقديره لما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام كبير في دعم القطاع الخيري، مؤكدًا أن هذا الدعم يأتي تماشيًا مع رؤية المملكة الطموحة 2030، منوهًا برعاية سمو محافظ الخرج لهذا الحفل، مما يعزز الدور الخيري في المحافظة.

وتناول الحفل عرضًا مرئيًا لمسيرة مركز الهياثم، تلاه عرض فيلم “رحلة 33 عامًا من العطاء” الذي استعرض أبرز المحطات التي مرت بها الجمعية منذ تأسيسها حتى وصولها إلى هذه المرحلة المضيئة من العطاء.

بعد ذلك، قام سمو محافظ الخرج بوضع حجر الأساس لمقر الجمعية الجديد، كما دشّن المشاريع الخيرية الجديدة التي ستنفذها الجمعية في الفترة المقبلة، كما أُعلن عن “جائزة حزام بن خالد بن حشر للعمل الاجتماعي بالهياثم”؛ التي تهدف إلى تكريم المبدعين في المجال الاجتماعي.

وفي الختام شهد سموه توقيع العديد من اتفاقيات التعاون والشراكات التنموية بين جمعية الهياثم الخيرية وعدد من الجهات الحكومية والخاصة؛ وذلك بهدف تعزيز التعاون وتوسيع نطاق تأثير الجمعية.

كما كرّم سموه الرعاة والداعمين والشركاء تقديرًا لجهودهم، مثمنًا مساهماتهم التي انعكس أثرها في نجاح مشاريع الجمعية وتحقيق أهدافها.

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