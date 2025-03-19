السعودية | جمعية “رؤوف” لرعاية الأيتام بعرعر تحتفي يوم اليتيم العربي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نظّمت جمعية “رؤوف” لرعاية الأيتام بمدينة عرعر، أمس احتفالًا بمناسبة يوم اليتيم العربي، تضمنت إقامة مأدبة إفطار رمضاني وذلك في قاعة اللوتس للاحتفالات.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية سلطان بن حمود الرويلي، أن هذه المناسبة تأتي استشعارًا بأهمية تعزيز الاهتمام بفئة الأيتام وتسليط الضوء على احتياجاتهم، وترسيخ قيم التكافل الاجتماعي، منوهًا بالدعم الذي يحظى به القطاع غير الربحي من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، وخصوصًا جمعيات رعاية الأيتام، مشيدًا بالدعم الكبير والاهتمام المتواصل من سمو أمير منطقة الحدود الشمالية، في سبيل تمكين الأيتام وتأمين متطلباتهم عبر حلول تنموية مستدامة.

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