فعاليات عيد الفطر 2025: حفلات ومسرحيات وألعاب النارية

أطلقت الهيئة العامة للترفيه (GEA) اليوم فعاليات عيد الفطر المبارك 2025، والتي تتضمن مجموعة واسعة من الحفلات الغنائية، والعروض المسرحية، والألعاب النارية، بالإضافة إلى أنشطة تقام في مناطق ترفيهية مميزة بعدة مدن بالمملكة، مما يوفر تجارب احتفالية استثنائية للجمهور من داخل المملكة وخارجها.

وتشمل الفعاليات مجموعة من الحفلات الغنائية التي يحييها نخبة من نجوم الغناء العربي في مختلف المدن، حيث يستضيف المسرح الروماني في شقراء الفنان رابح صقر في ثالث أيام العيد، فيما يشهد محمد عبده أرينا في الرياض حفلاً يجمع راشد الفارس وعايض في رابع أيام العيد. كما يحتضن مسرح جامعة الملك خالد في أبها حفلاً يحييه فهد الكبيسي وسلطان خليفة في خامس أيام العيد.

وفي المنطقة الشرقية، تستضيف معارض الظهران إكسبو في الخبر حفلاً يضم وليد الشامي وزينة عماد في ثاني أيام العيد، بينما يحيي خالد عبد الرحمن حفلاً في مسرح جامعة الملك خالد بأبها في رابع أيام العيد. كما تستضيف الصالة الرياضية في جامعة القصيم حفلاً للفنان خالد عبد الرحمن في ثاني أيام العيد، كما يجتمع نواف جبرتي ومي فاروق على مسرح أبو بكر سالم في الرياض في ثالث أيام العيد، ويختتم النجم تامر عاشور حفلات عيد الفطر بأداءٍ في درة العروس بجدة في رابع أيام العيد.

ولمحبي العروض المسرحية، تنطلق عدة عروض خلال فترة العيد، حيث تُعرض مسرحية "الشنطة" من بطولة ناصر القصبي على مسرح بكر الشدي في الرياض من 1 إلى 19 أبريل، فيما تحتضن جدة على المسرح العربي مسرحية "شمس وقمر" من بطولة منه شلبي وبيومي فؤاد في الفترة من 1 إلى 6 أبريل، وتشهد الدمام على مسرح كلية المانع الطبية تقديم مسرحية "الورثة" من 1 إلى 3 أبريل وهي من بطولة النجم أحمد العونان، وسط أجواء كوميدية وترفيهية تناسب جميع أفراد العائلة.

وتتزين سماء المملكة في أول أيام العيد بعروض الألعاب النارية التي ستنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً في عدة مواقع، من بينها بوليفارد وورلد في الرياض، وممشى آرت بروميناد في جدة، وكورنيش الخبر، ومنتزه الردف في الطائف، وحديقة المطل في أبها، وحديقة تبوك المركزية، بالإضافة إلى حديقة السلام في حائل، وفي الكورنيش الشمالي في جازان، ومنتزه الأمير حسام في الباحة، وحديقة الملك فهد المركزية في المدينة المنورة، ومنتزه الملك عبدالله الوطني في بريدة، والحديقة العامة في عرعر، ومؤكز الملك عبدالله الثقافي والحديقة النموذجية في سكاكا، وفي نجران يمكن مشاهدة الألعاب النارية بالقرب من حديقة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية.

إضافة إلى العروض الفنية والألعاب النارية، تقام العديد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية في مناطق بوليفارد سيتي، وبوليفارد وورلد في وفيا رياض في أول أيام العيد بالرياض، فيما تنطلق سيتي هب في الخبر في ثاني أيام العيد، وتفتح كل من بروميناد جدة ومارينا جدة أبوابها من أول أيام العيد، مما يتيح للزوار الاستمتاع بتجارب متنوعة من الفعاليات والأنشطة العائلية.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن جهود الهيئة العامة للترفيه لإثراء الأجواء الاحتفالية خلال عيد الفطر المبارك، وتعزيز قطاع الترفيه في المملكة، فيما من شأنه تقديم تجارب ترفيهية تثري مختلف فئات المجتمع