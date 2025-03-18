التخصصات الصحية تعلن بدء التقديم على 3 برامج تدريبية

وأتاحت الهيئة التقديم على البرامج من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بالأكاديمية الصحية ابتداءً من اليوم 18 مارس، وحتى 5 من شهر أبريل القادم، داعية الراغبين في التقديم التأكد من إرفاق متطلبات القبول.
وبيّنت "الهيئة"، أن بداية التدريب المتوقعة في البرامج ستكون في شهر يونيو القادم، وتمتد لمدة 12 شهرًا، تمنح من خلالها المتدربين المهارات والمعارف اللازمة، التي تأهلهم لمزاولة المهنة بعد اجتياز الاختبارات ومتطلبات البرامج، وللاطلاع على رابط التقديم .
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