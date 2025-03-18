التخصصات الصحية تعلن بدء التقديم على 3 برامج تدريبية

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بدء التقديم على ثلاثة برامج تدريبية، وهي: برنامج مساعد طبيب أسنان، برنامج فني رعاية المرضى، وبرنامج فني التعقيم الطبي، بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية (هدف) ومن خلال الأكاديمية الصحية.

وأتاحت الهيئة التقديم على البرامج من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بالأكاديمية الصحية ابتداءً من اليوم 18 مارس، وحتى 5 من شهر أبريل القادم، داعية الراغبين في التقديم التأكد من إرفاق متطلبات القبول.

وبيّنت "الهيئة"، أن بداية التدريب المتوقعة في البرامج ستكون في شهر يونيو القادم، وتمتد لمدة 12 شهرًا، تمنح من خلالها المتدربين المهارات والمعارف اللازمة، التي تأهلهم لمزاولة المهنة بعد اجتياز الاختبارات ومتطلبات البرامج، وللاطلاع على رابط التقديم .