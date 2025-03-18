وتضمنت الجولات الرقابية 4360 زيارة تفتيشية صحية، خلال النصف الأول من شهر رمضان الحالي، أسفرت عن تحرير 139 مخالفة للإجراءات الصحية، و13 إنذارًا، وإغلاق 16 محلًا.
ودعا أمين المنطقة، الدكتور علي بن محمد السواط، الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات الصحية من خلال الاتصال على الرقم الموحد للبلاغات البلدية 940.
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