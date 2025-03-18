شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد فترة التقديم على الوظائف التعليمية حتى الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة التعليم، تمديد فترة التقديم على الوظائف التعليمية التعاقدية المكانية حتى يوم الإثنين المقبل 24-9-1446هـ الموافق 24-3-2025م.

كانت وزارة التعليم، كشفت أن حملة مؤهل البكالوريوس من الجامعات والكليات المعتمدة بنظام الانتظام، بالإضافة إلى الحاصلين على مؤهل البكالوريوس بنظام الانتساب أو التعليم عن بعد، يحق لهم التقديم على الوظائف التعليمية التعاقدية المكانية للعام 1447هـ، وذلك بشرط اجتياز اختبار الرخصة المهنية التخصصي والعام. وظائف التعليم يعد الحصول على الرخصة المهنية متطلبًا أساسيًا لاستكمال إجراءات التوظيف والمباشرة في الوظيفة التعليمية.

وأوضحت الوزارة أن التقديم على هذه الوظائف سيتم من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف “جدارات”، مشيرة إلى أن عملية التقديم ستتم على فترتين منفصلتين وفق الجدول الزمني المحدد.