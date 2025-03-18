شكرا لقرائتكم خبر عن 25 مسارًا و6 مجالات تنموية.. منصة "إحسان" تتوهج بالعطاءات الخيرية والان نبدء بالتفاصيل

منصة إحسان

برامج الكفالة التعليمية

التكاتف المجتمعي

الدمام - شريف احمد - توالت عطاءات المحسنين عبر المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان" في الحملة الوطنية للعمل الخيري بنسختها الخامسة التي انطلقت في بداية شهر رمضان، وشهدت تفاعلًا كبيرًا من القيادة الرشيدة والمحسنين بمختلف أعمارهم أثمر عنه تخطي تبرعاتها حاجز المليار ريال صرفت على ستة مجالات تنموية عادت بالنفع على صالح المستفيدين في أكثر من 25 مسارًا خيريًا وتنمويًا بمختلف مناطق المملكة.وأتت تلك العطاءات الخيرية لدعم الفئات المستفيدة من مجالات الخير والإحسان، منها: المجال الصحي التي أسهمت عطاءات المحسنين في تأمين أكثر من 400 جلسة غسيل كلى، و270 عملية جراحية، إلى جانب دعم 1,790 مريضًا ومريضة وتوفير 480 جهازًا طبيًا.وفي المجال الغذائي توهجت عطاءات المحسنين في الفرص الموسمية حيث تم جمع تبرعات بلغت أكثر من 1.5 مليون وجبة إفطار وسحور، وأكثر من 14 مليون عبوة ماء، و59 ألف وجبة طعام و230 سلة غذائية.وامتدت أوجه الدعم بالمجال الاجتماعي لتشمل أكثر من 4,800 أسرة، إضافة إلى كفالة 3,600 يتيم و1,690 أرملة ومطلقة، فضلًا عن توفير 6,360 كسوة بينما في المجال السكني، تم سداد إيجارات 1,120 أسرة، وتأثيث 1,000 مسكن، إلى جانب ترميم 285 منزلًا، أما في المجال الديني، فقد تم كفالة أكثر من 1,900 معتمر، إضافة إلى ترميم وصيانة 30 مسجدًا، وبناء 3 مساجد جديدة.وفي المجال التعليمي، حظي 4,110 طلاب وطالبات بفرص دعم متنوعة عبر برامج الكفالة التعليمية، إلى جانب تأمين 118 جهازًا تعليميًا، والإسهام في برامج التدريب والتأهيل التي تهدف إلى تمكين المستفيدين وتعزيز فرصهم التعليمية والمهنية.كما استفاد أكثر من 1,730 معسرًا من "تيسّرت"، و750 مستفيدًا ومستفيدة من "فرجت"، إضافة إلى دعم 3,050 مستفيدًا ومستفيدة من "تيسّرت الكهرباء".تؤكد هذه الأرقام مدى التكاتف المجتمعي بالمملكة من المحسنين الأفراد والجهات خلال شهر رمضان المبارك، الذي يعد موسمًا عظيمًا للصدقة والبر والإحسان وفرصة سانحة للباذِلين والمُعطِين حيث يتقرب الإنسان إلى ربه بالصدقات والأعمال الخيرية في هذه الأيام العظيمة.تواصل الحملة استقبال تبرعات الأفراد والشركات والمصارف والمانحين والموسرين من خلال تطبيق وموقع منصة "إحسان" Ehsan.sa إلى جانب مركز خدمة المُحسنين عبر الرقم 8001247000 والحسابات البنكية المخصّصة لذلك.