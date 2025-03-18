شكرا لقرائتكم خبر عن تجمع مكة الصحي ينجح في إزالة ورم ضخم بحجم 400 جرام من رأس معتمرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن فريق طبي متخصص في جراحة الوجه والفكين بمستشفى النور التخصصي، أحد مكونات تجمع مكة المكرمة الصحي، من إجراء عملية جراحية معقدة استغرقت 10 ساعات، أزال خلالها ورمًا كبيرًا من رأس معتمرة، بلغ وزنه أكثر من 400 جرام، فيما تجاوز حجمه 7 سنتيمترات.

استقبال الحالة والتعامل معها

وأوضح تجمع مكة الصحي أن المريضة وصلت إلى قسم الطوارئ وهي تعاني من صعوبة في التنفس والبلع بسبب انسداد كامل في مجرى الهواء الأنفي.

وبعد سلسلة من الفحوصات الطبية الدقيقة، تبين وجود ورم يمتد من الفك العلوي ليشمل تجويف الفم والمجرى الهوائي الأنفي والبلعوم، مما استدعى تدخلاً جراحيًا عاجلًا للحفاظ على سلامتها.



وبعد تأمين مجرى الهواء باستخدام أنبوب القصبة الهوائية، خضع الفريق الطبي لعملية جراحية دقيقة امتدت لعشر ساعات، تم خلالها استئصال الورم بالكامل. كما أجريت للمريضة عملية إعادة بناء لمنطقة الورم باستخدام هيكل تيتانيوم ثلاثي الأبعاد، صُمم خصيصًا لها قبل الجراحة بواسطة تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، بهدف استعادة بنية الوجه ووظائفه الحيوية.



ويواصل الفريق الطبي متابعة حالة المريضة داخل المستشفى، حيث نُقلت مؤخرًا من العناية المركزة إلى الجناح العادي بعد استقرار وضعها الصحي، وسط توقعات باستكمال رحلة تعافيها قريبًا.