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التخصصات الصحية تعلن بدء التقديم على 3 برامج تدريبية

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة للتخصصات الصحية، بدء التقديم على ثلاثة برامج تدريبية، وهي: برنامج مساعد طبيب أسنان، برنامج فني رعاية المرضى، وبرنامج فني التعقيم الطبي، بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية (هدف) ومن خلال الأكاديمية الصحية.
وأتاحت الهيئة التقديم على البرامج من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بالأكاديمية الصحية ابتداءً من اليوم 18 مارس، وحتى 5 من شهر أبريل القادم، داعية الراغبين في التقديم التأكد من إرفاق متطلبات القبول.
التخصصات الصحية تعلن بدء التقديم على 3 برامج تدريبية - واس

برامج تدريبية

وبيّنت "الهيئة"، أن بداية التدريب المتوقعة في البرامج ستكون في شهر يونيو القادم، وتمتد لمدة 12 شهرًا، تمنح من خلالها المتدربين المهارات والمعارف اللازمة، التي تأهلهم لمزاولة المهنة بعد اجتياز الاختبارات ومتطلبات البرامج.
التخصصات الصحية تعلن بدء التقديم على 3 برامج تدريبية - واس

وللاطلاع على رابط التقديم من هنا.
التخصصات الصحية تعلن بدء التقديم على 3 برامج تدريبية - واس
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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