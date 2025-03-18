شكرا لقرائتكم خبر عن المسجد النبوي.. خدمات متكاملة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

عربات كهربائية

الدمام - شريف احمد - تسعى الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف وزوار المسجد النبوي بصفة عامة ولكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بصفة خاصة لتمكنهم من أداء عبادتهم بكل يسر وطمأنينة.وخصصت الهيئة 12 مصلى لكبار السن وذوي الإعاقة داخل المسجد النبوي و4 مصليات في الساحات لتسهيل الوصول لمواقع الصلاة وعدم تعرضهم للزحام أثناء الدخول والخروج من المسجد النبوي, بالإضافة إلى تجهيز موقع مخصص للصم لأداء الصلاة فيه وترجمة الخطبة بلغة الإشارة وتوفير في السطح الغربي باب رقم ( 5 و 6).ومن الخدمات التي تقدمها الهيئة توفير عربات كهربائية (جولف) وكراسٍ متحركة للتسهيل على قاصدي المسجد النبوي تنقلهم في المسجد النبوي وساحاته وتوفير عربات متحركة تُعار بالمجان من خلال 4 مواقع بجوار مخرج 343 الجهة الشمالية ومقابل مخرج 326 بالساحات الغربية الجديدة وبمركز الخدمة الشاملة بالجهة الشمالية بجوار مخرج 329 وبمركز الخدمة الشاملة بالجهة الجنوبية بجوار مخرج 301.واهتمت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتجهيز المنحدرات على أبواب المسجد النبوي ومرافقه لتسهيل حركة العربات, بالإضافة إلى تأمين حوامل خاصة لحافظات الشرب بارتفاع يتلائم مع العربات المتحركة لتسهيل وصولهم لماء زمزم.ويوجد بالمسجد النبوي 180 مصعدًا و 156 سلمًا كهربائيًا في الساحات والمرافق و24 داخل المسجد النبوي لتسهيل حركة ونقل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة, بالإضافة إلى تجهيز 62 دورة مياه خاصة بكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مرافق دورات المياه الرجالية والنسائية بالمسجد النبوي.