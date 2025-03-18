شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 2 مليون ريال.. تكريم 100 طالب وطالبة بجوائز "منافس" في مكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كرّمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة 100 طالب وطالبة فائزين بجائزة "منافس" لعام 2024، وذلك في حفل مميز شهد حضور وكيل وزارة التعليم الدكتور حسن محسن خرمي، حيث تم تقديم جوائز بقيمة إجمالية بلغت 2 مليون ريال، تقديرًا لإنجازاتهم المتميزة في مجالات متعددة.



وفي كلمته خلال الحفل، أعرب المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عبدالله الغنام عن فخره واعتزازه بتكريم الطلبة الفائزين، مشيدًا بالجائزة باعتبارها منصة للإبداع والتميز، تهدف إلى اكتشاف المواهب وصقلها، وتعزيز التنافسية بين الطلبة لتحقيق الريادة في مختلف المجالات.

وأكد أن الجائزة تأتي انعكاسًا لتوجهات القيادة الرشيدة في الاستثمار في الإنسان، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وبناء اقتصاد معرفي يرتكز على الابتكار والإبداع.



تعزيز قدرات الطلبة

ووجّه الغنام شكره وامتنانه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لدعمهما اللامحدود للتعليم.

كما أثنى على جهود أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، ووزير التعليم يوسف البنيان، لمساندتهم الدؤوبة للبرامج التعليمية التي تعزز من قدرات الطلبة.



وأضاف المدير العام أن تكريم هؤلاء الطلبة المبدعين يمثل محطة في مسيرة الإنجاز، مؤكدًا استمرار إدارة التعليم في توفير بيئة تعليمية داعمة ومحفزة للتميز.



مسار الاختبارات الدولية

كما قدّم شكره لأولياء الأمور والمعلمين والمعلمات لدورهم الفاعل في تحقيق هذه النجاحات، مثمنًا جهود اللجان المنظمة والمشرفين والمشرفات الذين أسهموا في إنجاح هذا الحدث الوطني.



وتميز طلبة تعليم مكة المكرمة بحصد عدد من الجوائز في مسارات متعددة، حيث فازوا بـ 23 جائزة في مسار الاختبارات الدولية، و24 جائزة في مسار التحصيل المعرفي، و41 جائزة في مجال العمل التطوعي، و9 جوائز في مسار الابتكار والموهبة العلمية، و6 جوائز في مسار مهارات المستقبل وريادة الأعمال.



وتعد جائزة "منافس" إحدى أهم المبادرات التعليمية التي تعنى بتعزيز التفوق الأكاديمي والإبداعي بين الطلبة، حيث تتضمن عدة مسارات تشمل الاختبارات المحاكية والمعيارية، والتحصيل المعرفي، والعمل التطوعي، والابتكار والموهبة العلمية، إضافة إلى مهارات المستقبل وريادة الأعمال، مما يتيح للطلبة فرصًا متعددة لإبراز قدراتهم والمساهمة في تطوير مجتمعهم.