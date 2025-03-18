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موهوبو الليث يحققون 3 مراكز متقدمة في برنامج منافس

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الرياض - علي القحطاني - كرّم مدير ⁧‫التعليم بمحافظة الليث‬⁩ الدكتور زكي بن رزيق الحازمي الطلبة الفائزين في الدورة الثانية لبرنامج منافس 2024 على مستوى وزارة التعليم ؛ وهم : الطالبة ‏إيلينا عبد العزيز المالكي ، من مدرسة الصار الابتدائية ، في مسار التحصيل المعرفي بمبلغ 15000 ريال ، وفي مسار العمل التطوعي فاز الطالب وائل بن هاشم الحضريتي – من مدرسة الأمير نايف بن عبدالعزيز بمبلغ 5000 ريال .

وكذلك الطالب أحمد بن جعفر المهداوي من مدرسة ثانوية الليث بمبلغ 10000ريال .
وأشاد ( الحازمي ) خلال التكريم بموهبة الطلبة والتي أسهمت في تحقيق المنجز بمتابعة أسرهم وتوجيه معلميهم .

يشار إلى أن برنامج منافس هو أحد برامج تنمية القدرات البشرية التابع لرؤية المملكة العربية 2030 بهدف تنمية قدرات الطلاب والطالبات للوصول بهم إلى مراكز متقدمة على مستوى العالم .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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