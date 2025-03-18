شكرا لمتابعة خبر عن من بحث مدرسي إلى المسجد النبوي: رحلة الأمريكي جيمس في اكتشاف الإسلام .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - لم يكن يدرك “جيمس” أن بحثًا مدرسيًا عن الأديان سيغير مسار حياته بالكامل، فقد بدأ رحلته مع الإسلام في سن الثانية عشرة، حين كان يدرس الديانات المختلفة ضمن منهاجه الدراسي، وعندما تعمّق في الديانات الإبراهيمية، وجد نفسه منجذبًا للإسلام، فقرر البحث عنه أكثر، حتى هداه الله إليه.

وكانت رحلته في البداية فردية، فلم يكن هناك مسلمون في محيطه، لكنه لم يتوقف عن التعلم، وبعد ثلاثة أشهر من إسلامه، التقى بصديق مسلم وأخبره عن اعتناقه الإسلام.

كان ذلك اللقاء نقطة تحول كبيرة، حيث دعاه والد صديقه لاحقًا للذهاب معهم إلى المسجد في شهر رمضان،لكنه شعر بالخوف في البداية، لكنه وجد دعمًا وتشجيعًا من والدته، التي حثّته على خوض التجربة.

وعند دخوله المسجد لأول مرة، غمرته مشاعر لم يعهدها من قبل، تعلم الصلوات الخمس وأدى التراويح، ليشعر بروحانية غامرة جعلته يقع في حب الإسلام أكثر.

وكان إمام المسجد قد درس في جامعة المدينة المنورة، مما أثار شغف جيمس بالتعلم هناك، فتقدم بطلب للالتحاق بالجامعة بعد الثانوية، لكنه لم يُقبل في البداية، وانتظر أربع سنوات حتى حصل على القبول الذي طالما حلم به.

وحين وصل إلى المدينة المنورة، شعر بسعادة غامرة، وكأنه عاد إلى مكان طالما كان يبحث عنه، وعاش تجربة روحانية لا تُنسى في مكة والمدينة، حيث شعر بنفس الأمان والسلام اللذين أحس بهما في لحظة إسلامه الأولى.

ولم تتوقف رحلته عند هذا الحد، فقد بدأ بدعوة والدته إلى الإسلام، مؤكدًا أنها كانت امرأة متعلمة ومنفتحة، وبعد فترة من البحث والتفكير، اعتنقت الإسلام.

واليوم، يعبر جيمس عن امتنانه للمملكة، التي احتضنته وعلمته الدين الصحيح، ليعود إلى بلاده حاملًا رسالة الإسلام الحقيقية، ساعيًا إلى تصحيح المفاهيم ونشر قيم التسامح والسلام.

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